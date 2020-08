Dimitri Cassani ufficializza la lista di Rinascita Civica

“Come già anticipato Rinascita Civica si presenta compatta alla prossima tornata elettorale riconfermando la squadra all’insegna della continuità politica ed amministrativa, garantendo al contempo un rinnovamento con l’inserimento di nuovi candidati selezionati attraverso un criterio meritocratico”.

Assessori uscenti e consiglieri comunali eletti nel 2015 costituiscono il nerbo della lista a sostegno del candidato sindaco Dimitri Cassani, come avevamo già anticipato nelle settimane passate.

La presentazione ufficiale della Lista, dei singoli candidati e del programma è prevista “per

l’inizio di settembre”, ma in questa strana campagna elettorale c’è poco tempo e dunque anche Rinascita Civica anticipa i nomi, in vista della scadenza formale (20 agosto) di presentazione delle liste.

E dunque sulla scheda, a fianco del nome del candidato sindaco Cassani, ci saranno innanzitutto i nomi di Carlo Demolli (Civico, vicesindaco e assessore uscente), di Ruben Taiano (NCI, capogruppo uscente), Andrea Tomasini (Lega, assessore uscente, Fausta Battaglia (Lega, assessore uscente), Paola Scanelli (NCI, assessore uscente). Ci saranno poi gli altri consiglieri che dal 2015 hanno sostenuto la maggioranza, vale a dire i civici Laura Valsecchi, Giuseppe Perazzolo, Giorgio Tamborini, il portabandiera leghista locale Mauro Garzonio.

E le novità? Anche qui Rinascita Civica cerca un rapporto tra forze politiche e civiche, con la novità dell’ingresso di Fratelli d’Italia in squadra. Il partito di Giorgia Meloni entra nella coalizione con il candidato consigliere Giorgio Bardellini, medico residente in paese. Rossella Piccinelli Boscolo sarà invece candidata “civica”, vale a dire non legata a un partito specifico. Mentre Anita Ghiringhelli sarà il terzo nome leghista.

Salvo sorprese, a Casorate la sfida sarà a due: a Cassani si contrapporrà, come alternativa, Martina Grasso, che presenterà nella giornata di venerdì 7 agosto i nomi della sua lista.