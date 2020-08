Enduristi al lavoro, ripuliti i boschi varesini

È stato un duro sabato di lavoro quello degli appassionati di enduro della provincia che si sono ritrovati per pulire l’area boschiva in via Val di Non a Varese.

Dietro all’operazione di pulizia c’è l’organizzazione della EnduroVarese. Il programma della giornata era concordato con il Comune di Varese e anche il Cer Lombardia ha dato il benestare per questa iniziativa verde.