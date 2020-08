Escursione tra lago e cielo, Valcuvia e Valtravaglia

Bella escursione sui monti che dividono la Valcuvia con la Valtravaglia – ottimi punti panoramici – e incontro con luoghi storici e naturalistici molto interessanti

Premessa importante. Tutti i partecipanti devono attenersi alle ordinanze di legge – Autocertificazione compilata alla partenza – mascherina in auto – L’escursione si effettua con gruppo di 20+2 partecipanti qualora gli iscritti fossero maggiori di 20 verranno formati 2 gruppi che procederanno lungo l’itinerario con un distanziamento di 300/500m – Itinerario Boca di S. Antonio 890m – monte Colonna 1203 S. Martino in Culmine 1087m Tempo h6.30 – Dislivello 685m – difficoltà E Ap.to h 8,10 dal posteggio della Comunità Montana a Voldomino inferiore – partenza h 8.15 con mezzi propri per Nasca e successivamente raggiungimento della località Boca di S.Antonio – Condivisioni spese auto – Pranzo al sacco – Abbigliamento e calzature adeguate – portare i bastoncini – Iscrizione entro venerdi sera 7 agosto per accedere alla copertura assicurativa a Terio 3392892405 o a escursioni@cailuino.it Partecipazione alla escursione ai SOLI Soci CAI in regola con tesseramento 2020 –