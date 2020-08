In estate si mette mano alle scuole dei Ronchi

Lavori in vista nelle scuole del quartiere Ronchi di Gallarate.

Un primo intervento riguarderà la scuola per l’infanzia di via Sciesa, dove saranno rimosse le barriere architettoniche nella zona dei servizi igienici (con adeguamento degli impianti idraulici).

Alla scuola primaria di via Padre Lega verranno invece rifatti i rivestimenti e i sanitari del blocco servizi della palestra.

I lavori sono stati affidati con unica gara: l’importo dei lavori era fissato a 39.500 euro, tra le offerte presentate da due aziende è risultata più conveniente quella delle Essellezeta snc di Daverio, che si è aggiudicata i lavori per 37.942 euro.