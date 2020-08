Forza Italia c’è, anche a Laveno Mombello e Somma Lombardo

A Laveno e Somma Forza Italia c’è, nelle coalizioni di centrodestra (“monca”, a Somma) che cercano di tornare al governo delle due cittadine.

«Sia a Laveno Mombello che a Somma Lombardo, dove siamo chiamati a provare a vincere per riportare Forza Italia al governo dei rispettivi territori, ci siamo affidati come riferimenti dei nostro partito a due figure di garanzia come Giuliano Besana e Andrea Vaccariello che rappresentano esperienza e competenza e guideranno la compagine azzurra nella sfida di riconquista dei comuni» dice Giuseppe Taldone, vice commissario provinciale forzista assieme al responsabile enti locali Piero Galparoli.

Giuliano Besana, 61 anni, pensionato attuale consigliere comunale di Laveno Mombello e da moltissimi anni impegnato in politica. Esponente di di Forza Italia, partito che ha scelto sia come inclinazione individuale ma anche come appartenenza alla comunità: con il suo operato ha sempre cercato di apportare migliorie alla collettività, ricomprendo per ben nove anni un ruolo presso l’amministrazione lavenese di Sergio Trezzi, e per sette anni ricomprendo la carica di assessore presso la comunità montana. A Laveno sono ben quattro i candidati sindaci, una competizione serrata: qui tutti i candidati e i simboli.

A Somma Lombardo (qui tutti i candidati e i simboli) gli azzurri invece hanno affidato il ruolo di capolista ad Andrea Vaccariello, 50 anni, titolare presso Dental Clinic e consigliere comunale sommese dal 2010 al 2015, oltre che capogruppo consiliare e presidente commissione Territori dal 2013 al 2015 e segretario di Forza Italia dal 2015 ad oggi.”

