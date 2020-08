Gallarate, raffica di provvedimenti per la “Banda del Tavernello”

E’ soprannominata la “Banda del Tavernello“: persone senza fissa dimora, senza lavoro e consumatori di alcol in maniera smodata, tanto da diventare un problema per i residenti che vengono infastiditi e importunati.

Per questo il commissariato ha deciso di intervenire e adottare serie misure per arginare e contenere questi “homeless” che di fatto vengono spesso contattati dalla criminalità organizzata.

E così il Commissariato di Gallarate ha provveduto a notificare ai componenti della cosiddetta “Banda” diverse misure di prevenzione, emesse dal Questore di Varese.

L’adozione di queste misure è scaturita da un’attenta ed analitica valutazione delle personalità, delle condotte antisociali e delle responsabilità di fatti riprovevoli accertati. I provvedimenti di polizia vanno dall’avviso orale aggravato fino, nei casi più gravi, alla consegna del foglio di via obbligatorio con conseguente divieto di ritorno nel comune di Gallarate. Fra gli elementi valutati dalla questura la frequentazione di persone pregiudicate, le reiterate condotte antisociali e antigiuridiche, l’assenza per molti di loro, di un’occupazione stabile. Il tutto in un quadro potenzialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica.