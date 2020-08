A Ispra un fine settimana tra cinema e musica sul lago

Questa sera, venerdì 7 agosto, e domani, in conclusione della rassegna Lagovisioni 2020 organizzata dal Comune di Ispra con la collaborazione di numerose realtà culturali e associative del territorio, sono organizzate due serate di proiezioni:

Oggi, venerdì 7 agosto, appuntamento con i corti del Festival Internazionale del Cinema Povero e domani, sabato 8 agosto, proiezione del film “Il condominio dei cuori infranti” (ingresso gratuito da via Marconi dalle ore 20.45, inizio proiezioni ore 21.30).

Domenica 9 agosto la conclusione in musica, in collaborazione con Associazione Musica Musica Ispra, con la serata E(s)senza Suono, insieme a Carmelo Massimo Torre e Dorotea Mele, con un’introduzione folk di Massimo Testa e Sarah Leo e interventi di zoltan., produttore e compositore (ingresso gratuito da via Marconi dalle ore 20.30, inizio concerto ore 21.00).