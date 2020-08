Lavori in autostrada, quattro giorni di limitazioni notturne sull’A8

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–nelle quattro notti consecutive di lunedì 31 agosto, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Varese, verso Varese, con conseguente chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, si potrà percorrere la SP341 per circa 7 km, seguendo le indicazioni per Varese;

–nelle quattro notti consecutive di lunedì 31 agosto, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria, al km 34+000;

-nelle quattro notti consecutive di lunedì 31 agosto, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria, al km 34+000;

–dalle 22:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+400.