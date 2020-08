Polenta in centro, ecco la Festa della Montagna versione 2020

Ha aperto con la cena di ieri, 7 agosto 2020, “Noi ci siamo!” la versione 2020 della Festa della Montagna che di solito è organizzata nell’area del grand Hotel al Campo dei Fiori.

Galleria fotografica Polenta in centro, ecco la Festa della Montagna 2020 4 di 13

Quest’anno il Covid ha costretto gli alpini di Varese a una versione più limitata della festa, che prevede solo cibo da asporto: fatto però con la consueta attenzione e qualità.

L’appuntamento è tutti i pranzi e le cene, fino al pranzo di Ferragosto, in via degli Alpini 1, nella sede del gruppo Alpini Varese: dove sarà possibile prendere alcuni dei più famosi piatti che di solito si servivano “in quota” – come polenta e salsicce o polenta e zola – e portarli a casa in contenitori riutilizzabili

Tra i primi “avventori” anche il sindaco Davide Galimberti, che ha portato i saluti al gruppo proprio nella sera del debutto.