Rissa a colpi di bottiglia in piazza XX Settembre a Varese

Una rissa in pieno centro, poco prima delle 23. Protagonisti alcuni stranieri che si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte, sanpietrini e sedie di un bar. E’ accaduto in piazza XX settembre a Varese. Le persone che abitano nei palazzi che si affacciano sulla piazza hanno chiamato le forze dell’ordine, ma quando gli agenti sono arrivati, delle gang che si sono affrontate non c’ era più traccia.

“Questa gente tutte le sere occupa la piazza e fa quello che vuole fino a tarda notte, senza rispetto della quiete e della gente che vive qui o che si trova a passare da queste parti. E succede tutte le sante notti.

Non ce la facciamo più. Tutti sanno cosa succede in questa zona, ma nessuno fa nulla” racconta un testimone