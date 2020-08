Rubano cosmetici per 1.500 euro all’Esselunga di Masnago

Rubano merce per 1.500 euro all’Esselunga di Masnago e poi tentano la fuga, ma vengono fermate, obbligate a restituire la merce e poi “rispedite” nel milanese.

E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 13 agosto: una Volante è intervenuta su richiesta dell’addetto alla sicurezza e del responsabile dell’esercizio commerciale perché due ragazzine di vent’anni erano state fermate poco prima da due carabinieri in borghese.

I poliziotti giunti sul posto hanno identificato le due donne, entrambe con numerosi precedenti, domiciliate a Milano e, appunto, molto giovani. L’addetto alla sicurezza ha riferito di aver notato le due giovani aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del supermercato e quindi ne ha controllato i movimenti. Lungo la corsia dei cosmetici le due hanno preso e nascosto nelle borsette ogni tipo di merce.

Una volta oltrepassate le casse sono state invitate a consegnare quanto avevano preso illegalmente ma, per tutta risposta, le due ragazze si sono date a una fuga precipitosa; ma arrivate al parcheggio davanti al supermercato sono state fermate e obbligate a consegnare agli agenti le loro borse.

Le due giovani sono state condotte negli Uffici della Questura dove, dopo gli accertamenti di rito, sono state denunciate per furto aggravato in concorso e rimandate nel milanese con foglio di via obbligatorio dal comune di Varese. La merce rubata è stata restituita.