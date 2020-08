Saronno, lista Augusto Airoldi Sindaco sui lavori a Villa Gianetti: “Tempismo perfetto per l’arrivo di Salvini”

La lista elettorale Augusto Airoldi Sindaco con un post su Facebook commenta i lavori di pulizia straordinaria a Villa Gianetti.

«Tutti i saronnesi conoscono il degrado in cui versa il “giardino” (chiamiamolo così) che circonda Villa Gianetti. Improvvisamente, dopo anni di incuria, questa mattina si sono viste all’opera alcune persone, dedite a dare una sistemata – scrive la lista – Come mai? Forse perché lunedì a Villa Gianetti arriva Salvini? Non vorrai fargli vedere come è ridotta la ex villa comunale dopo cinque anni di amministrazione leghista. Del resto, nulla di nuovo sotto il sole: anche in Corea del Nord sistemano tutto a puntino se in visita arriva il caro leader».

