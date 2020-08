Storie sotto il grande cedro dell’Himalaya di Villa Augusta

Gli ultimi due spettacoli inediti della rassegna “Il respiro e la maschera” adatti ai bambini andranno in scena domenica 30 agosto, alle ore 16.30 e alle 18.30 sotto il grande cedro dell’Himalaya di Villa Augusta che ha ispirato due attrici, Jane Bowie e Calrissa Pari della Compagnia In Drao due racconti, per tutti, inclusi bambini e famiglia cui daranno vita all’ombra della folta chioma dell’albero secolare che farà loro da palcoscenico.

L’ARBRE MAGIQUE

Cosa ci nascondono gli alberi? Quali sono le magie che compiono a nostra insaputa?

Jane Bowie prende per mano il pubblico e lo conduce in un viaggio dietro la maschera, alla scoperta del mondo magico e un po’ segreto che si nasconde dentro gli alberi.

L’ALBERO DEI DISEGNI

Un racconto corale, di parole e musica quello pensato da Clarissa Pari del Teatro in Drao che lo porterà in scena accompagnata dal musicista Lele Pescia nel fruscio di fogli e disegni.

Il Cedro: luogo di memorie d’infanzia, riti e giochi, scoperte, temporali, solitudini, amicizie, cambiamenti, raccontato da chi lo ha vissuto e testimoniato nei disegni d’ infanzia e che lo rincontra oggi.

COME PARTECIPARE

Per ogni rappresentazione è previsto un numero massimo di 50 spettatori, con obbligo di prenotazione al 393 3315016 nei giorni compresi tra il giovedì e il sabato precedenti lo spettacolo.

La rassegna Il respiro e la maschera si concluderà nel pomeriggio domenica 6 settembre sotto la Sequoia gigante di Villa Baragiola con due spettacoli inediti per adulti.