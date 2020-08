Il tampone a Malpensa? Procedura rapida e semplice

L’immagine di un Paese che non funziona deve essere messa sempre alla prova dei fatti perché il lamento nei confronti di questa Italia non sempre è giustificato. Almeno non per Andrea che, atterrato alle 16 e 30 a Malpensa con un volo proveniente dalla Spagna, quaranta minuti dopo era già a casa con il test per il Coronavirus – «quello serio» sottolinea il viaggiatore – eseguito e registrato secondo le disposizioni date dalle autorità sanitarie.

«Prima di partire avevo fatto ogni prenotazione possibile immaginabile – racconta Andrea -. Stamattina mi sono collegato al sito di Sea che rimandava con un link a quello dell’Ats e mi sono prenotato per il test Covid. Mi è stato assegnato un codice e quando per sicurezza ho provato a richiederlo il sistema mi ha risposto che ero già registrato. Arrivato a Malpensa ho aspettato un quarto d’ora e poi sono stato preso in consegna dal personale di Sea e dell’Ats che hanno effettuato, il test non quello rapido ma il tampone nasofaringeo».

Il giudizio è positivo: «Tutto molto veloce e molto semplice. Forse l’unica pecca è il distanziamento, non sempre garantito».

Ad Andrea ora non resta che aspettare l’esito che arriverà via email.