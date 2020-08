Un weekend di musica con “Il lago cromatico” a Travedona Monate e Taino

Il festival “Il lago cromatico” continua il primo fine settimana di settembre con un doppio appuntamento. Si comincerà venerdì 4 settembre alle 21:15 in riva al lago a Travedona Monate con il trio jazz “Accordi e disaccorsi”. Sabato 5 settembre il festival si sposterà nel Parco dei punti cardinali di Taino, dove alle 18:30 si esibirà il duo di corni Oscar Franz.

Il trio jazz Accordi Disaccordi (Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi, chitarra; Dario Sospesi, contrabbasso) è un progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale. Il loro repertorio è composto da brani originali le cui sonorità combinano, secondo un stile personalissimo, influenze jazz, swing, blues e della musica tradizionale, mantenendo una matrice stilistica gipsy jazz. In soli sei anni hanno collezionato più di mille concerti in diversi paesi d’Europa, con partecipazioni ai più conosciuti festival europei e numerose tappe nei principali jazz club delle città visitate.

I due musicisti del duo di corni Oscar Franz (Davide Citera e Francesca Mosca) vantano entrambi un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia come solisti, che in formazioni da camera, collaborando con prestigiose orchestre e direttori. Durante il concerto di sabato, il duo accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo strumento: dallo spettacolare corno delle Alpi a quello più moderno.

L’ingresso ai concerti è libero fino a esaurimento dei posti, ma è sempre obbligatoria la prenotazione tramite l’app “Festival Il lago cromatico” (disponibile su Google Store); mail: llagocromatico@gmail.com e telefono al numero: 3273415001. In caso di maltempo i concerti non verranno annullati, ma realizzati in locations al chuso. Inoltre, ad ogni appuntamento della manifestazione, è possibile trovare il libro “Un lago da …fiaba” realizzato in serie limitata per il festival con l’associazione “Rotte Contrarie”.