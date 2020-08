Un’estate da mini paleontologi a Besano

In attesa della riapertura dopo il riallestimento in corso, il Museo dei Fossili di Besano, in collaborazione con la Comunità montana del Piambello organizza per i bambini ed i ragazzi di scuola materna, elementari e medie, tre giornate con gite e laboratori alla scoperta del territorio di Besano e dell’affascinante mondo dei fossili.

Il primo appuntamento è per sabato 22 agosto dalle 10 alle 11.30 ed è rivolto ai bambini tra i 3 e i 6 anni. Il programma prevede il ritrovo presso il Comune di Besano, una passeggiata alla chiesa di San Martino e il laboratorio “Dinosauri sul mare”.

Domenica 23 agosto dalle 9.30 alle 15.30 un appuntamento dedicato a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. il ritrovo è al parcheggio degli alpini ed è prevista un’escursione a Rio Ponticelli dove si terrà il laboratorio “Dinosauri, una parola troppo grande” e prevede l’adesione di massimo 20 bambini.

Infine sabato 29 agosto dalle 10 alle 12 alla casetta degli alpini l’incontro-laboratorio “Monte San Giorgio ambiente di vita” dedicato alla scuola primaria e secondaria di primo grado ed aperto un massimo di 20 bambini. Prenotazione obbligatoria

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare con una mail a: museo@comune.besano.va.it oppure telefonando al numero 333 7849836.

Qui la locandina dell’iniziativa