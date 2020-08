A Varese i primi appartamenti “Autism friendly”

La Fondazione Sacra Famiglia presenta un innovativo progetto, unico in Europa, per aiutare i genitori di bambini e ragazzi con autismo a migliorare le capacità di gestione della vita quotidiana.

Sono stati infatti realizzati a Varese quattro appartamenti didattici, strutturati come normali abitazioni ma arredati con particolari accorgimenti “autism-friendly” anche con l’aiuto della domotica.

L‘inaugurazione degli appartamenti è fissata per giovedì 17 settembre, mentre per far conoscere il progetto ai familiari dei pazienti e al pubblico è previsto un open day sabato 19 settembre in occasione del quale sarà possibile visitare gli spazi.

All’inaugurazione della “Blu Home”giovedì 17 settembre alle 15 in via Campigli 41/43 a Varese interverranno Don Marco Bove, Presidente Fondazione Sacra Famiglia, Paolo Pigni direttore Generale della Fondazione Sacra Famiglia, Lucio Moderato, responsabile dei Servizi Innovativi per l’Autismo, Cristina Finazzi Genitore. E’ prevista anche la partecipazione speciale di Elio, in qualità di genitore.

La giornata di open day è invece prevista sabato 19 settembre dalle 10 alle 16 sempre all’indirizzo della casa.