“Wapiti”, gli indiani protagonisti a Cuveglio

Venerdì 28 agosto a Cuveglio, secondo appuntamento con la cultura e i libri con Gianluca Alzati che presenterà il suo “Wapiti. La Foresta del Cervo Rosso” uscito nel 2018 per Teka Edizioni.

L’evento si terrà alle ore 21:00 in Piazza G. Marconi 1 davanti alla sede del palazzo comunale di Cuveglio, o in caso di maltempo presso l’adiacente sala Polivalente.

“Wapiti” è un romanzo per ragazzi, e racconta della sfida drammatica degli indiani d’America della nazione Mohawk in Canada e di Marco, un laureando italiano con la passione per il giornalismo, che devono combattere contro una società basata sul profitto e sullo sfruttamento di un valore sacro da difendere come la Madre Terra, in pericolo.

Marco è un ragazzo italiano che vive un momento di scelte fondamentali per il suo avvenire, e che si trova coinvolto in un confronto tra due culture, in una storia d’amore emozionante e contrastata e che si troverà davanti ad una scelta difficile: da che parte stare?

Gianluca Alzati è un insegnante di lettere in Brianza ed esperto di cultura nativa americana. Ha scritto numerosi libri per ragazzi: “Il mistero della vecchia chiesa abbandonata”, “La vendetta dei lupi neri”, “Adeodato e l’umbra tenebrarum”, “Piccola staffetta”.

A Cuveglio ha sede l’American Southwest Museum, museo civico dedicato alla cultura nativa americana del sudovest degli Stati Uniti e nato dalla collezione privata di Lorenzo Vescia, nel 1995 e con sede nella piccola frazione di Cavona.

Per partecipare all’evento, è gradita prenotazione al numero 0332 650107 in osservanza delle norme anti-Covid 19.