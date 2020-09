Al Franciscum il confronto tra i quattro candidati sindaco di Laveno Mombello

Una serata di confronto quella che si è tenuta nella serata di lunedì 14 settembre al Teatro Franciscum con i quattro candidati sindaco alle elezioni comunali di Laveno Mombello.

L’incontro si è tenuto a porte chiuse, per motivi di sicurezza legati al Covid 19, ma è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Associazione Mombello Viva, organizzatrice della serata. Collegate oltre trecento persone, mentre in sala erano presenti solo alcuni candidati nelle liste.

Sul palco i candidati Paola Sabrina Bevilacqua, candidata per la lista “Centrosinistra – Paola Sabrina Bevilacqua sindaco”, Luca Santagostino candidato per la lista “Civitas”, Giancarlo De Bernardi per la lista “Idea lista” e Andrea Trezzi candidato per la lista “Il domani inizia oggi”. Hanno moderato l’incontro i giornalisti di VareseNews Adelia Brigo e Damiano Franzetti.

I temi affrontati durante la serata sono stati diversi, dalla futura gestione della viabilità del paese in vista dei lavori che verranno effettuati per il passaggio di Alptransit, fino all’impegno con gli oratori, il terzo settore e le scuole. Il dibattito si è concentrato poi sul turismo, il Gaggetto e la sicurezza, temi molto sentiti in paese.

È possibile riguardare la diretta qui: