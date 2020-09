Al Sacro Monte la musica “della natura”

Sabato 12 settembre alle ore 19, in collaborazione con l’associazione Amici Del Sacro Monte di Varese, sulla Terrazza del Sacro monte di Varese si terrà la presentazione dell’EP ” The Awakening of the Pine” uscito il 14 agosto per l’etichetta Healing Sound Propagandist.

L’esibizione di musica Ambient è contornata dalla creazione di soundscapes e ispirata dai suoni della natura.

L’ingresso sarà con offerta libera destinata alla conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico del Sacro Monte.

Accesso solo tramite prenotazione al numero 3403646908 oppure via mail fedevirusofficial@gmail.com.

Virus, l’artista

Negli ultimi mesi è stato immerso nella natura e grazie a questa “connessione” ha composto i tre brani dell’EP The Awakening Of The Pine (tradotto “Il Risveglio Del Pino”).

Si tratta di un album di musica ambient ispirato principalmente ai suoni della natura, ispirato a Brian Eno (massimo e primo esponente del genere nel mondo)

«La musica d’ambiente si definisce come un’atmosfera o un’influenza che circonda: una tinteggiatura. Produco brani destinati a particolari momenti e situazioni, come il progetto di costruire un piccolo, ma versatile catalogo di musica d’ambiente adatta a un’ampia varietà di umori e di atmosfere.