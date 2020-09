Andrea Monti (Lega): “Polemiche su Ospedale di Saronno? Balle della sinistra”

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha inaugurato la nuova Tac. Nel merito è intervenuto il vice capogruppo della Lega al Pirellone, il lazzatese Andrea Monti, che risponde alle polemiche sollevate dal centrosinistra sul presidio.

«L’evento di stamane è la migliore dimostrazione – spiega Andrea Monti – di come gli attacchi della sinistra saronnese alla Regione siano strumentali e totalmente falsi. Del resto conosciamo bene i metodi utilizzati da una certa parte politica che, non avendo argomenti, è costretta a inventarsi balle colossali per far parlare di sé. Ed è in questo solco che si inseriscono le polemiche sulla fantomatica chiusura dell’ospedale di Saronno; un’operazione creata ad arte, che ha visto persino la nascita di comitati ad hoc, raccolte firme e via discorrendo, con il solo scopo di creare il panico tra la popolazione e vincere le elezioni comunali a suon di colpi bassi».

«L’inaugurazione della nuova Tac di stamattina dimostra, senza ombra di dubbio, come le intenzioni della Regione siano distanti anni luce dall’idea di chiudere il presidio perché, esattamente al contrario di quanto qualcuno va dicendo in giro, si sta investendo su di esso e sul suo potenziamento. Il candidato Airoldi si tranquillizzi dunque e magari si concentri sulla sua proposta politica per Saronno, sperando che questa comprenda anche qualcosa che non sia costruito sul nulla. Cosa di cui ci permettiamo di dubitare».