Arrestati altri due minori per la rapina nella tabaccheria di Bardello

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 settembre, i carabinieri della Stazione di Gavirate, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica per i minorenni, hanno arrestato un 16enne e un 15enne, entrambi studenti di comuni limitrofi a Bardello, poiché ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata.

Il provvedimento cautelare recepisce pienamente l’attività info – investigativa posta in essere dai Militari dell’Arma, i quali hanno accertato che i due giovani studenti, a vario titolo e nel medesimo disegno criminoso, si sono resi complici responsabili della rapina in danno di un esercizio pubblico di Bardello, in seguito alla quale nelle immediatezze è stato arrestato un minorenne con il volto travisato dal cappuccio di una felpa e da mascherina chirurgica ed armato di pistola giocattolo marca “Taurus” priva di tappo rosso, che ha intimato alla titolare dell’esercizio pubblico a farsi consegnare l’incasso della giornata.

I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni mandante.