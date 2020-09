“Borghi in scena”: arte e teatro nelle piazze della Valsolda

Il progetto “Borghi in scena” vuole realizzare un evento speciale tra arte e teatro – in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti normative – in due frazioni della Valsolda, Oria e Castello, che normalmente ospitano eventi con grande partecipazione di pubblico e che, vista l’attuale emergenza sanitaria, quest’anno hanno subito un inevitabile stop. Tre giornate e quattro spettacoli, tutti visibili dal pubblico grazie ad una continua rotazione per un totale di 8 repliche. Girando per i borghi si potrenno ammirare le installazioni dell’artista Marcello Chiarenza: oggetti magnifici, piccoli e colossali, che reggono ogni spazio, attraversati dall’aria, leggeri e pesanti possiedono la bellezza primaria dell’essenzialità.

La Barabba’s Clowns negli ultimi 15 anni ha più volte collaborato con la Proloco di Valsolda nella realizzazione di rassegne teatrali: “Oggi ci è sembrato naturale rimetterci in moto presentando le nostre ultime produzioni pensate con le regole del distanziamento per richiamare il turismo di prossimità puntando in particolare alla rete di amici che seguono i Barabba’s Clownse che potranno gustare la bellezza di questi posti e scoprire l’arte locale che spesso è sconosciuta ai più”.

“Borghi in scena” segue metaforicamente le tracce dei cartelli storici del secolo scorso indicanti “Giro della Valsolda” del Touring Club Italiano: da qui l’idea di partire dai primi due borghi che si incontrano provenendo dalla Svizzera, Oria e Castello.

Oria ospita la casa dello scrittore Antonio Fogazzaro, che qui ambientò il suo romanzo più famoso, Piccolo Mondo Antico. La Villa Fogazzaro – Roi è gestita dal Fondo Ambiente Italiano che, in collaborazione con le Associazioni Locali, organizza una serie di eventi per tutto il periodo di apertura (marzo – ottobre più il periodo natalizio) che coinvolgono anche le piazze e le vie del paese.

Oria, fraz Valsolda

Il borgo di Castello, nell’ultimo fine settimana di settembre, è teatro della ormai tradizionale “Sagra del Castello” (5000 presenze lo scorso anno), con prodotti tipici, degustazioni, ambientazione a tema, animazioni, spettacoli e concerti, visite guidate al paese e alle sue ricchezze artistiche: la chiesa di San Martino, chiamata “la cappella sistina di Lombardia” affrescata dal pittore Paolo Pagani nativo proprio di Castello e il museo a lui dedicato.

La situazione attuale e le conseguenti misure sanitarie hanno fortemente limitato le attività delle Associazioni valsoldesi, portando all’annullamento di quasi tutti gli eventi – in particolare quelli sopra esposti – che fungevano anche da volano per la valorizzazione del grande patrimonio storico artistico valsoldese e dei borghi che lo custodiscono. Il progetto “Borghi in scena” mira a riportare l’attenzione su questi luoghi, a “riaccendere i riflettori” sull’importanza della loro conservazione e valorizzazione, dando al contempo un forte segnale di continuità con il passato e di fiducia e speranza per il futuro.

VENERDÌ 9 OTTOBRE

ore 18.00 – Oria, sagrato S.Sebastiano

Inaugurazione installazioni di Marcello Chiarenza

Le installazioni permarranno per tutti e tre i giorni.

Seguirà rinfresco

Ore 21.00 – Castello, P.zza Rusciett

Racconti Pandemici

di Ferruccio Cainero

con Francesco Benzoni

musiche originali dal vivo di Giuggioli Gabriele

prima nazionale

accesso consentito a un massimo di 50 persone

Ore 21.00

En tre Clown- Oria, sagrato S. Sebastiano

con Francesco Giuggioli

Previato Gianluca

regia di un Virus

prima nazionale

accesso consentito a un massimo di 30 persone

SABATO 10 OTTOBRE

Ore 17.00 / 21.00 – Oria, Sagrato S.Sebastiano

Mi sentite?

di e con Bano Ferrari

accesso consentito a un massimo di 30 persone

Ore 17.00 / 21.00- Castello, P.zza Rusciett

Piramo e Tisbe

testo e regia di Ferruccio Cainero

con Francesco Benzoni / Francesco Giuggioli / Gianluca Previato

prima nazionale

accesso consentito a un massimo di 50 persone

DOMENICA 11 OTTOBRE

Ore 17.00 – Oria, sagrato S. Sebastiano

En tre Clown

con Francesco Giuggioli

Previato Gianluca

regia di un Virus

prima nazionale

accesso consentito a un massimo di 30 persone

Ore 21.00- Castello, P.zza Rusciett

Racconti Pandemici

di Ferruccio Cainero

con Francesco Benzoni

musiche originali dal vivo di Giuggioli Gabriele

prima nazionale

accesso consentito a un massimo di 50 persone

SABATO 10 OTTOBRE apertura serale della Villa Fogazzaro – Roi con visite guidate alle ore 18 e alle ore 20 prenotazione consigliata allo 0344-536602

