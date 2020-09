Borse di lusso di contrabbando: fermato un uomo in provincia di Como

Stava trasportando venti borse di lusso dalla Svizzera all’Italia negando di avere merce da dichiarare al momento del suo ingresso nel nostro Paese. Una bugia subito scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza in servizio al valico di Mulini, nei pressi di Ronago, in provincia di Como, che si erano insospettiti vedendo quella vettura di grossa cilindrata presentarsi a un piccolo posto di frontiera, non presidiato in forma fissa.

L’uomo a bordo, di nazionalità indiana e residente a Milano, nascondeva all’interno della sua macchina venti borse di una prestigiosa casa di moda francese, dal valore commerciale stimato in circa 20mila euro complessivi. Le borse, rinvenute nel corso dei controlli svolti dai Finanzieri, erano custodite nelle rispettive confezioni originali ed erano state prelevate in Svizzera: il sospetto è che fossero destinate alla vendita in qualche boutique in Italia «in frode ai vincoli doganali e fiscali» come spiega la Guardia di Finanza di Como.

Le eleganti borse sono quindi state sottoposte a sequestro amministrativo mentre l’uomo che le stava trasportando è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Como per la violazione dell’articolo 282 al fine di consentire il recupero dei diritti evasi, oltre alla prevista sanzione amministrativa pari a dieci volte i diritti stessi.