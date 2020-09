Cai Luino, escursione domenicale in Valle Antrona

Domenica 13 settembre il CAI Luino propone una escursione in Val Antrona alla ricerca degli stambecchi arrampicatori un percorso panoramico naturalistico – consigliato casco in galleria Accompagnatori: Giancarlo Ossola 3407151961 – Rosaria Grippaldi – Gianluigi Campoleoni Tempo escursione h7.30/8.00 – difficoltà EE – Dislivello 1200m – Km 18 – Consigliati: pila – astenersi chi soffre di claustrofobia Programma appuntamento porto nuovo a Luino h6.15 e partenza con mezzi propri per laveno h6,20 – traghetto h 7.00 Percorso Stradale: Laveno M. –traghetto Intra –Gravellona Toce-SS Sempione- uscita Villadossola-seguire per Valle Antrona Descrizione itinerario escursione: Lago Campliccioli-alpe Cingino-lago Cingino-galleria-lago Campliccioli ( giro ad anello da valutare sul posto). Abbigliamento e calzature adeguate portare bastoncini Pranzo al sacco Condivisione spese auto ISTRUZIONI per iscriversi: effettuare preiscrizione con richiesta whatsapp all’accompagnatore entro venerdì 11 settembre alle ore 14-ricevere conferma di accettazione di iscrizione – compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione – portare mascherina e gel igienizzante – rispettare le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori – numero max partecipanti 20+2 accompagnatori – n. passeggeri per auto max 3 compreso autista.- visionare note operative CAI