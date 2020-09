Cinquanta nuovi parcheggi e un’area verde in Via De Amicis

Cinquanta nuovi posti per automobili, ma non solo. I lavori di Via De Amicis sono parte di un progetto di riqualificazione più ampio approvato dall’amministrazione comunale.

Nell’area residenziale verranno infatti, realizzati nuovi parcheggi utilizzabili anche a coloro che frequentano il vicino campo sportivo. Inoltre, verrà realizzata un’area verde e un’aiuola in Piazza De Gasperi.

«Un progetto nato dopo aver ascoltato i residenti della zona – spiega il vicesindaco Gianluca Coghetto -.Li abbiamo incontrati per capire quali fossero le loro esigenze, oltre a quelle del paese. Inoltre, trattandosi di un vero progetto di riqualificazione, andrà a dare qualità all’abitato che c’è intorno. Ringrazio tutti i tecnici comunali e gli agenti Polizia Locale che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto».

L’opera è stata approvata in consiglio comunale lo scorso dicembre ed è finanziata per 412 mila euro, 260 mila dei quali sovvenzionati dallo Stato, il resto con fondi dall’amministrazione comunale. I lavori sono iniziati a febbraio ma sono stati interrotti dal lockdown e ripresi appena possibile. Il parcheggio al momento è usufruibile, mentre nei prossimi mesi verranno concluse le altre fasi del progetto.