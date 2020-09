Ernesto Masina presenta il suo nuovo romanzo

“Don Arlocchi e il Mistero della Statua di Minerva” è il titolo del nuovo romanzo dello scrittore varesino Ernesto Masina. Edito da Macchine Editore, il volume verrà presentato sabato 26 settembre, alle 17, alla Libreria Ubik di Piazza Podestà.

Ernesto Masina è arrivato alla scrittura in età avanzata. Critici e lettori l’hanno spesso paragonato per contenuti e stile al miglior Vitali e al mitico Piero Chiara. Il suo primo lavoro, L’orto fascista (2013) – che VareseNews ha pubblicato in diverse puntate durante l’estate – è stato collocato dai giornalisti del quotidiano “La Stampa” nel sito “Lo Scaffale” ove vengono ospitati solo i romanzi che non dovrebbero mancare in ogni biblioteca famigliare.

Sempre con Macchione ha pubblicato anche Gilberto Lunardon detto il Limena (2014), L’oro di Breno (2018) e Il sosia (2019).