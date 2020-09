In festa con “Varese aiuta” al lido di Gavirate

L’associazione “Sos Varese aiuta” festeggia nel fine settimana i primi sei mesi di attività con un evento che si svolgerà al lido di Gavirate.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre alle 20. La festa si aprirà con una cena a base di polenta e proseguirà con musica, dj set e la proiezione di video.

Per il rispetto delle norme anti Covid per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una mail a sosvareseaiuta@gmail.com

L’associazione Sos Varese Aiuta è nata in pieno lockdown, nel marzo di quest’anno, con l’obiettivo di produrre e distribuire mascherine, in un momento in cui erano difficili da reperire anche per gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.

In sei mesi di attività – con la parola d’ordine “Proteggiamo chi ci protegge” – ha prodotto più di 50mila tra mascherine, camici e altri dispositivi di protezione, grazie ad una rete di collaborazioni e di volontari che si sono aggregati spontaneamente alla proposta lanciata da Claudio Colombo, imprenditore di Gavirate.

Qui la locandina con tutti i dettagli dell’evento

Ulteriori dettagli sul sito e sulla pagina Facebook di “Sos Varese aiuta”.