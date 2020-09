Formaggi & ricette: continuano con gusto le lezioni on line di Tigros

Sarà dedicato ai formaggi il quinto appuntamento con le lezioni di cucina di Tigros online #IlFrescopiùBuono.

La lezione – che in questo 2020 è on line, sulla pagina Facebook di Tigros e sul loro canale You Tube – è in programma per mercoledì 30 settembre alle 18.00 e svelerà alcune ricette di una vera eccellenza italiana, che vede sul banco numerosissimi prodotti, uno diverso dall’altro: i formaggi.

A parlarne, uno chef che ha fatto il suo esordio ai corsi Tigros, con grande successo, l’anno scorso: Christian Bottini, de La Rampolina a Campino di Stresa, locale in una posizione straordinariamente suggestiva sul lago Maggiore piemontese, specializzato nella cucina della tradizione.

Con lui, una new entry per questi corsi ma seguitissima come blogger di cucina: Ivana Marra, di studenti ai fornelli, il cui gruppo facebook raggruppa più di 12mila persone.

L’appuntamento, anche se solo virtuale, è al ristorante Buongusto di Gerenzano: in realtà la diretta si potrà seguire comodamente da casa sulla pagina facebook e sul canale youtube di Tigros.