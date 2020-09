Il forte vento scoperchia due scuole a Castelseprio e Venegono Inferiore

Il maltempo di questa mattina, venerdì, ha causato danni anche alle strutture scolastiche. I Vigili del fuoco stanno intervenendo con dieci squadre sul territorio provinciale. A Castelseprio, in via S. Giuseppe e a Venegono Inferiore, via Vittorio Veneto le coperture di due scuole sono state danneggiate e si registrano infiltrazioni di acqua. Gli strumenti sono stati portati in area sicura.

A Tradate sia nei pressi dell’ospedale che della clinica Maugeri alcune piante sono rovinate al suolo interrompendo la circolazione, due squadre stanno operando per rimuovere il blocco al fine di agevolare anche i mezzi sanitari di emergenza.