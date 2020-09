A Gallarate un camion in manovra urta un albero e lo fa cadere

Intervento dei vigili del fuoco in via Gramsci a Gallarate dove nella mattinata di venerdì 18 settembre un camion in manovra ha urtato una pianta che è caduta a bordo della sede stradale. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 9 del mattino, insieme alla polizia locale, per il taglio e la rimozione della pianta in sicurezza.

