Gemonio, due appuntamenti elettorali al parco di via Curti

È un avvicinamento tranquillo, almeno per il momento, quello di Gemonio alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre: in paese non sono montate polemiche particolari e le due liste in lizza stanno distribuendo i propri volantini con una vivace attività porta-a-porta. (foto in alto: Villa Sacchi Forzinetti, il municipio)

Ora però i due candidati alla poltrona di primo cittadino (Samuel Lucchini, sindaco uscente, e Fabio Felli che lo è stato tra il 2005 e il 2015) e i relativi aspiranti consiglieri sono chiamati alla prova del pubblico. Entrambe le compagini, infatti, hanno messo in calendario un incontro aperto alla cittadinanza al parco di via Curti, nei pressi delle scuole cittadine.

Il primo appuntamento sarà quello della lista “Insieme per Gemonio” che sostiene Fabio Felli: la serata prescelta è giovedì 17 settembre a partire dalle ore 21. Il giorno seguente, venerdì 18, toccherà invece a “Impegno Civico”, ovvero il gruppo che compone la maggioranza uscente; in questo secondo caso la “chiamata” è per le 20,30.

Ovviamente, l’ingresso ai due incontri dovrà rispettare le normative anti-Covid in vigore: il salone sarà disponibile per un massimo di 60 posti tutti a sedere. Per questo motivo, in caso di bel tempo, gli incontri potrebbero essere spostati all’aperto così da ospitare un numero di persone superiore.