Grotta del Remeron aperta a settembre: visite guidate nei weekend

Dopo un agosto da “tutto esaurito” la Grotta del Remeron apre anche a settembre con visite guidate. Due escursioni al sabato e quattro alla domenica permetteranno ai turisti, partendo dalla Colonia Rossi di Barasso, di arrivare sino alla Grotta Remeron di Comerio e poi di addentrarsi sino nel cuore della montagna, a 50 metri di profondità: 3 ore complessive di escursione accompagnati da una guida per scoprire particolarità storiche, naturali e geologiche del nostro territorio.

«La riapertura è stata molto positiva e la tendenza, per il mese di settembre, sembra essere ancora migliore: lo scorso anno, per la prima volta, abbiamo inserito le visite al sabato e le prenotazioni

sembrano premiarci» dichiara Mauro Gamberoni, presidente dell’Associazione Invenire che gestiste la Remeron, «il territorio di Varese è ricco di peculiarità, si tratta solo di riscoprire la vocazione turistica e culturale di un’area che, per lunghi anni, è stata casa di importanti industrie».

Sabato 19 settembre sarà possibile partecipare ad una serata dedicata alla conoscenza ed alla ricerca dei pipistrelli in compagnia di Ambrogio Molinari, esperto di monitoraggio faunistico che guiderà gli escursionisti nell’individuazione dei chirotteri: sarà il battesimo di escursioni dedicate non solo alla Remeron, ma a tutto il territorio: per informazioni www.coloniarossi.it e www.grottaremeron.com