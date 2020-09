Incidente al Ponte di Vedano: soccorsa una donna

Un incidente stradale si è verificato al Ponte di Vedano lungo la ss233 verso le 13:45. È successo nel tratto tra Vedano Olona e il fondovalle.

Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e nell’urto è rimasta ferita ma non in pericolo di vita un donna di 41 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza in codice giallo per valutare la gravità della situazione e fornire i primi soccorsi.

La donna è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.