La Castellanzese inizia a pensare al centenario: presentato il logo

Alla vigilia del centesimo anno di età della società, la Castellanzese – società di calcio fondata nel 1921 – celebra il secolo di storia neroverde con un logo esclusivo per la stagione 2020-21. Il club celebrerà il centenario al punto più alto della propria storia: nel campionato di Serie D, la massima lega dilettantistica.

Il logo scelto unisce i due zeri del “100” per formare un infinito neroverde, accompagnato dallo slogan “Una storia infinita”.

«L’infinito rappresenta la possibilità di esistere di continuare ad esistere – ha dichiarato il presidente Alberto Affetti -. Continuare nell’infinito e continuare per sempre. Il logo esprime un concetto, un evento, un momento di festa di tutti coloro che hanno costruito questa società, ci hanno lavorato, ci hanno giocato. Sono migliaia di persone che hanno vestito la maglia neroverde sia da dirigenti che da calciatori».

Da domenica 27 settembre, giorno del secondo esordio della Castellanzese in Serie D, a Vado Ligure, i neroverdi scenderanno in campo con le divise da gara impreziosite da questo emblema con l’augurio, come afferma il presidente Affetti «che questo possa essere l’anno della consacrazione del club nella categoria».

Le maglie saranno disponibili a breve per l’acquisto su prenotazione tramite Neroverde Store, il negozio virtuale ufficiale della Castellanzese.