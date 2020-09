La CrenneseGallaratese è pronta per la nuova stagione

Nella serata di lunedì 31 agosto con la presentazione ufficiale della prima squadra è cominciata la stagione sportiva 20/21 della ASD Crennesegallaratese.

Dopo una breve introduzione del Direttore Generale Roberto Foglia per gli onori di casa e il suo invito a ritrovarsi tutti sui campi di gioco al più presto, anche se con i vincoli imposti dalle Norme Anti Covid, già dal prossimo 27 settembre, la parola è passata al presidente Gezim Elmazi.

Il numero uno societario ha presentato i programmi futuri della squadra e gli obbiettivi di crescita della club per arrivare a dare alla città di Gallarate una squadra che possa militare in categorie ben superiori visto l’importanza della città stessa sul territorio. Il presidente ha anche invitato i giocatori a non dimenticare mai che la loro l’attività sportiva è possibile grazie al lavoro continuo e nascosto di tante persone.

Poco dopo è intervenuto, in qualità di main sponsor, Francesco Siciliano Francesco, CEO di NearcoLTW, azienda leader nel settore della logistica con sede a Cardano al Campo che, a sua volta, ha spiegato il motivo e l’importanza della scelta di una sinergia tra sport e lavoro con la prima realtà calcistica della città di Gallarate.

Ha poi preso la parola il vice presidente Ciro Intermite che ha ringraziato lo sponsor per la scelta fatta e per aver messo a disposizione l’ampia sala, dove nel rispetto del distanziamento sociale attualmente imposto, si è svolta la conferenza stampa nonché ha salutato tutti i componenti della squadra.

Al termine il DG ha invitato ad alzarsi Presidente, Sponsor e Vice presidente per mostrare ai convenuti le 3 nuove maglie per la prossima stagione, maglie che saranno utilizzate anche per tutte le altre squadre della Crennesegallaratese sia dell’Agonistica che della Preagonistica.

Si è poi passati alla presentazione dello staff dirigenziale e dei giocatori cominciando da mister Paolo Marchiorato che è anche intervenuto illustrando ai presenti gli obbiettivi tecnici per la prossima stagione e presentando ad uno ad uno i componenti del suo staff.

Dopo la fotografia di rito tutti i convenuti hanno partecipato al rinfresco organizzato da NearcoLTW e Crennesegallaratese per siglare questa importante partnership.