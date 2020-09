La Pro Patria sfida le Primavera: dopo il Milan tocca alla Juve

Il protocollo anticontagio obbliga le società professionistiche a sfidare – anche solo in amichevole – solo ed esclusivamente altre squadre professionistiche, che ovviamente mettono in pratica le stesse norme anti-Covid.

Questo restringe il cerchio delle possibili sfidanti in fase di precampionato. Ecco allora che dopo i pari livello Piacenza e Albinoleffe e Renate e la sfida di lusso contro il Torino, la Pro Patria sfiderà due formazioni Primavera.

La prima a incrociare il cammino dei biancoblu sarà il Milan. I giovani rossoneri ospiteranno la Pro mercoledì 9 settembre – ore 17.00 – al “Comunale” di Caronno Pertusella.

Sabato 12 settembre – ore 18.30 – la squadra di mister Javorcic scenderà in campo a Vinovo, quartier generale della Juventus, per affrontare la formazione Primavera della Vecchia Signora.

Saranno due test utili per proseguire l’affiatamento, mettere altra benzina nelle gambe e recuperare chi ancora non è al massimo della forma.

Intanto sul mercato la società sta lavorando per sistemare gli ultimi buchi: all’appello mancano un laterale mancino, che non sarà Andrea Masetti la cui opzione per il riscatto è scaduta il 26 agosto. L’altro tassello mancante è la punta, ma possibile che ci voglia un po’ di tempo per valutare al meglio la scelta, in linea con la politica societaria.