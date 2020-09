L’appello di Isabella Tovaglieri: “La superstrada per Malpensa va messa in sicurezza”

«Dopo l’ennesimo incidente sulla superstrada 336 tra Busto Arsizio e Malpensa, gestita dall’Anas e da lunghi anni in attesa di essere messa in sicurezza, la questione dei collegamenti infrastrutturali con il più importante scalo del Nord Italia chiama il governo a un atto di responsabilità: Malpensa non può più continuare a essere penalizzato da una politica miope che, affossando l’aeroporto, getta una drammatica ipoteca non solo sulla tenuta economica della provincia di Varese ma anche sulla ripresa dell’intero Paese» – scrive in una nota l’eurodeputata della Lega, Isabella Tovaglieri.

Secondo l’esponente leghista bustocca la colpa sarebbe del governo centrale e mette in fila una serie di decisioni e di scelte anti-Malpensa da parte dell’esecutivo giallo-rosso: «Finora il governo ha saputo dire solo dei “no” di principio, che rischiano di avere ripercussioni gravi sul futuro del territorio. I fatti sono inequivocabili: a luglio l’esecutivo Pd-5Stelle ha respinto gli emendamenti della Lega al Decreto Rilancio sugli interventi per la ripartenza post-emergenza dell’aeroporto gallaratese proposti dai deputati Matteo Bianchi e Leonardo Tarantino, a settembre ha regalato 3 miliardi di soldi pubblici ad Alitalia, che a giorni formalizzerà il suo disimpegno dallo scalo, sabato scorso infine ha annunciato lo stop al collegamento Malpensa-Vigevano, promosso dal CIPE, già finanziato e fermo solo a causa di ritardi ministeriali».

Per la Tovaglieri, infine, è necessario «smetterla con le sterili contrapposizioni politiche e cominciare ad agire nel concreto per tutelare uno dei più importanti asset strategici del Paese. Ciascuno faccia la sua parte nelle sedi competenti: la Regione Lombardia ieri ha convocato i sindaci del territorio per ascoltarli anche sul tema delle infrastrutture, ma non può continuare a supplire alle mancanze del governo centrale».