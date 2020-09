Lavori in autostrada, chiusure notturne tra la A4 e la A8

Sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia, che era prevista dalle 22:00 di questa sera alle 5:00 di martedì 29 settembre.

Confermate le altre chiusure notturne, sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, come di seguito indicato:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Brescia, nelle tre notti consecutive di martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-5:00;

dalle 23:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre; dalle 22:00 di sabato 3 alle 7:00 di domenica 4 ottobre.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso alla stazione di Monza, al km 139+000;

-sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia, dalle 23:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 130+000. In ulteriore alterntiva, si potrà proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200 e rientrare dallo stesso in direzione di Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Torino e da Brescia, nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 settembre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni;

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata verso Torino e Brescia, dalle 22:00 di martedì 29 settembre alle 6:00 di mercoledì 30 settembre.

In alternativa, si consiglia:

verso Torino, di percorrere la SP35 verso Meda e la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, immettersi sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano e uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, seguendo le indicazioni per A4/Torino;

-verso Brescia, di percorrere la SP35 verso Meda e la A52 Tangenziale nord di Milano verso Brescia/Venezia ed entrare sulla A4, alla stazione di Monza, al km 139+000;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si potrà proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho e sulla SP35 Milano-Meda, per poi procedere sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 e immettersi sulla A4 dallo svincolo di Pero. In ulteriore alternativa, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest di Milano verso Bologna e immettersi sulla A4 dalla barriera di Milano Ghisolfa;

-sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, seguire le indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4, alla stazione di Monza;

-sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Torino e Brescia, nelle due notti consecutive di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cormano.

Sulla A8 Milano-Varese:

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4, alla stazione di Monza, al km 139+000.

Inoltre, saranno chiuse le seguenti aree di servizio, sulla A4 Milano-Brescia:

“Lambro sud”, tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia/Venezia, nelle due notti consecutive di martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00;

“Lambro nord”, tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, nelle due notti consecutive di mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 21:00-5:00;

“Novate nord”, tra Cormano e l’allacciamento con la A8, verso Torino, dalle 21:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre.