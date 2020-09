“Leggere Rodari”, ad alta voce con Betty Colombo

“Giochiamo che era vero!” questo il motto che sottende a “Leggere Rodari”, un workshop articolato su due incontri dedicati alla lettura a voce alta dei testi di Rodari promossi da “Io e Rodari” e “Un Binomio Fantastico” per le mattine di sabato 26 settembre e 3 ottobre alle ore 10.30 a Villa Mirabello.

“Bisogna mettersi in gioco, col corpo e con la voce, per restituire agli ascoltatori le parole di questo grande autore” spiega l’attrice e narratrice Betty Colombo che guiderà i partecipanti in questo percorso dedicato al grande autore e pedagogista di cui si celebrano quest’anno i cento anni dalla nascita.

A ciascun incontro possono partecipare un massimo 20 persone.

Per iscrizioni telefonare al 393 3315016 o 337 297890.