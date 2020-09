Leonardo: partner di Cortina 2021 per la sicurezza dei Mondiali di sci alpino

Leonardo sarà partner tecnologico dei Campionati mondiali di sci alpino in programma a Cortina D’Ampezzo, Belluno, a febbraio 2021. Fornirà una soluzione completa di video-sorveglianza e video-analisi avanzata per tutti i siti della manifestazione, con raccolta dati sul campo, analisi e classificazione delle informazioni in tempo reale.

Saranno, inoltre, messi a disposizione sistemi per le comunicazioni radio sicure e affidabili per il coordinamento efficace delle attività di sicurezza e degli interventi in caso di emergenza. Il progetto prevede anche training, supporto operativo e assistenza tecnica. «Cortina 2021 rappresenterà una vetrina mondiale per mostrare, ancora una volta, la resilienza e la capacità di reazione del Paese, fornendo anche uno stimolo per progettualità future che ci vedranno sempre più uniti, consapevoli e determinati»-ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo .

«Abbiamo deciso di affidarci a una realtà di altissimo livello che saprà garantire i più stringenti requisiti di affidabilità e protezione. Con Leonardo lavoreremo insieme per il raggiungimento di un importante obiettivo: quello di costruire un

evento unico dove la sicurezza tecnologica sarà al centro» ha aggiunto Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021.

Oltre a Cortina 2021, Leonardo è stata partner tecnologico per la sicurezza di grandi eventi tra i quali il G7 di Taormina del 2017, Expo 2015, il G8 dell’Aquila del 2009, e in particolare di grandi eventi sportivi quali i Commonwealth Games 2018 e 2014, i Giochi Olimpici invernali di Sochi 2014, i Mondiali di Ciclismo 2013, le Olimpiadi invernali di Torino 2006.