L’importanza dei social network per le attività

Perché sfruttare i social per farsi pubblicità

I social network sono sicuramente tra le cose che hanno avuto maggiore impatto sulle nostre vite. Basti pensare a quanto tempo dedichiamo a visionare i profili dei nostri amici, a guardare video e foto di nostro interesse, a condividere con gli altri contenuti relativi alla nostra ultima vacanza, e così via…

Una delle caratteristiche principali dei social network è quella di creare delle fitte reti di amicizie, proponendoci in continuazione possibili contatti che potremmo conoscere e con i quali potremmo voler stringere amicizia.

La possibilità di entrare in contatto con un gran numero di persone ha spinto tantissime aziende, fisiche o presenti solo sul web, a sfruttare i social per farsi pubblicità, con risultati spesso molto soddisfacenti. Cosa possiamo fare per crescere sui social ed aumentare il numero di follower della nostra pagina?

Cosa fare per crescere sui social

Avere una pagina ben curata è sicuramente il primo passo per avere successo. La nostra azienda o la nostra attività è ben riconoscibile attraverso un logo? Un logo ben definito, strettamente legato a ciò di cui ci occupiamo, ci renderà facilmente riconoscibili ed è un primo passo essenziale per formare una brand identity forte.

Per la sua realizzazione potremmo dover contattare un graphic design, in grado di creare un logo unico su misura per noi, in grado di distinguerci dai nostri concorrenti.

I contenuti multimediali sono tra le parti più attraenti di una pagina social. Non dovremmo pertanto risparmiarci nell’utilizzare video e foto che riflettono ciò di cui vi occupate.

Interagire con il vostro pubblico è un altro modo per accrescere in maniera graduale e naturale il numero dei follower. Leggere i loro commenti potrebbe fornirci diversi spunti interessanti per individuare i contenuti che più gli interessano.

Se non ci sono molti commenti, dovremmo fare di tutto per coinvolgere il nostro seguito, ponendo loro delle domande, chiedendo loro ad esempio quali contenuti vorrebbero vedere approfonditi.

La pianificazione è di capitale importanza se si vuole crescere sui social. Per quale motivo? Perché le cose lasciate al caso tendono ad essere trascurate. Non possiamo postare solamente quando abbiamo tempo o quando ci ricordiamo di farlo. Il rischio è quello di creare tanta aspettativa nei nostri follower, aspettativa che verrà poi delusa se tra un post e l’altro passa troppo tempo.

Dopo non molto, i follower si stancheranno di seguirci.

Una pagina che ha già un buon numero di follower, in genere attira più facilmente nuovi seguaci. Se siamo agli inizi, ed il nostro pubblico è molto limitato, potrebbe aiutarci l’aiuto di alcuni servizi online offerti su siti come Traffic Jungle, ideati appositamente per potenziare in poco tempo la vostra pagina social.

Imparare ad effettuare delle campagne pubblicitarie targettizzate vi eviterà innanzitutto di spendere inutilmente i vostri soldi, ma soprattutto di aumentare di molto l’efficacia della campagna stessa. Grazie alla targettizazione è possibile infatti indirizzare le proprie campagne a persone potenzialmente più interessate a seguire profili come il nostro.

Con un po’ di perseveranza, pazienza e l’applicazione di questi suggerimenti, anche noi possiamo in poco tempo affermarci sui social.