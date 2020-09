L’onorevole Salini in tour elettorale nel Varesotto

Tour elettorale ieri – venerdì 5 settembre – nel Varesotto da parte del coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Massimiliano Salini. Il parlamentare ha toccato alcune delle località chiamate al voto amministrativo il prossimo 20 e 21 settembre, in particolare Luino, Laveno Mombello e Saronno.

«La visita – scrive la sezione provinciale del partito – conferma come la nostra attività provinciale sia fra la gente con entusiasmo e proposte concrete in una fase decisiva come quella che stiamo vivendo a due settimane dal voto amministrativo. Un tour che ha visto le significative presenze dell’onorevole Giusy Versace, dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, del vice coordinatore provinciale vicario Giuseppe Taldone, dei nostri consiglieri provinciali nonché di moltissimi esponenti ed amministratori locali varesini a ulteriore dimostrazione della compattezza e unità d’intenti che ci contraddistingue».

Forza Italia prosegue così nel percorso di rilancio iniziato da quasi un anno dal proprio coordinamento provinciale: «Una strada sulla quale ci siamo concentrati, supportati sia dal nostro commissario senatore Caliendo sia dai vertici lombardi come dimostrato ieri in occasione della visita in provincia dell’Onorevole Salini mettendo al centro contenuti, idee e proposte. In questo contesto storico Forza Italia cerca, con impegno e rinnovato entusiasmo, a Roma come a Varese, di mantenere la barra dritta sui contenuti nel segno della ricetta liberale e riformista indicata da sempre dal Presidente Berlusconi cui porgiamo i migliori auguri di pronta guarigione».