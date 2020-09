Luca Pizzul alla Pro Patria, un esterno mancino per i tigrotti

Continua il lavoro di completamento della rosa della Pro Patria. Dopo l’arrivo dell’attaccante Latte Lath, i tigrotti mettono a segno il colpo per la fascia sinistra.

Dalla Triestina arriva infatti il laterale mancino classe 1999 Luca Pizzul (foto ustriestinacalcio1918.it). Nativo di Trieste, con gli alabardati ha giocato una stagione in Serie D e due in Serie C, mentre nell’ultima annata è sceso in campo 15 volte (con 1 gol) con la maglia del Renate.

Si tratta di un altro colpo in prospettiva per la Pro Patria, che prende a titolo definitivo l’esterno.