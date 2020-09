Il mercato delle valute estere: come investire in rete

È un mondo che negli ultimi anni si è ampliato sempre di più arricchendosi di nuovi scenari e possibilità. Su tutti la rete, che ha consentito di avvicinare al mondo degli investimenti una serie di utenti che prima ne erano totalmente esclusi in quanto ignari.

Si parla di trading online, parola diventata ormai di uso comune e che va ad indicare proprio il ricorso alle tecnologie della rete per portare a termine investimenti su asset di varia natura. Azioni, obbligazioni, materie prime, derivati e valute estere: mercato quest’ultimo molto diffuso ed anche discusso, che prende il nome di trading online forex, spesso abbreviato soltanto in forex che è l’acronimo di Foreign Exchange. Come si muove il mercato dei cambi delle valute?

Forex: di cosa si parla?

Un terreno per alcuni scivoloso, per altri invece fertile di occasioni ed opportunità. Il Foreign Exchange è un mercato cosiddetto over the counter, ovvero senza confini e senza un luogo fisico all’interno del quale può essere praticato. Tutto avviene online oggi, grazie al ricorso a piattaforme di intermediazione che muovono le fila del ‘gioco’ e che prendono il nome di broker online.

Fare trading online sul forex significa investire sulle valute estere e cercare di ottenere un guadagno dall’oscillazione delle stesse: si vende una valuta che si detiene e se ne acquista in cambio una, sperando di guadagnare dalle oscillazioni dei tassi di cambio. Questo in massima sintesi minimal il meccanismo del famigerato forex.

Dove si investe?

Si diceva che il forex non ha una sede fisica: fare trading online sulle valute estere comporta quindi il ricorso al virtuale. Motivo per il quale negli ultimi anni, con la crescita esponenziale di tutto ciò che ruota intorno ad internet, il forex è diventato molto popolare.

Un investimento sempre più praticato proprio per la sua facilità di approccio, fattore che nasconde ovviamente anche tanti rischi. Come ad esempio i guadagni facili spesso sbandierati da pubblicità o da broker che mettono in giro messaggi non veritieri per accaparrarsi nuovi clienti trader.

Il forex non è garanzia di guadagno, così come non può esserlo, d’altra parte, nessuna tipologia di investimento. Ed il forex, continuando ad analizzare la lunga scia di malintesi che vi rotano intorno, non è neanche un qualcosa di facile che può essere approcciato da tutti: studio, formazione e sperimentazione sono più che mai opportuni per evitare di avvicinarsi da totali sprovveduti ad uno strumento così complesso e rischioso.