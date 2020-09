“Non ci fermiamo davanti a nulla” e il Premio Chiara presenta un autunno di incontri

«Non ci fermiamo». Bambi Lazzati e Romano Oldrini, fondatori del Premio Chiara Festival del Racconto, questa mattina hanno presentato il nuovo e intenso programma per il prossimo autunno.

Nella sala Matrimoni del Comune di Varese, rispettando le norme di distanziamento sociale, hanno chiamato amici e personaggi della cultura per raccontare i trentadue appuntamenti che verranno realizzati in diversi luoghi della città e nati«nonostante il lockdown e le conseguenti difficoltà. Siamo riusciti a mettere insieme un palinsesto all’altezza di quelli degli anni passati», spiega Romano Oldrini prima di presentare l’omaggio a Gianni Rodari. «Non solo uno scrittore per l’infanzia e molto legato al nostro territorio. Siamo felici di ospitare diversi appuntamenti dedicati a lui».

In attesa della finale prevista per il 18 ottobre dove verrà svelato il finalista di quest’anno, ci saranno dunque diversi appuntamenti dedicati alla danza, alla fotografia, ma anche allo sport e al sociale.

Tra le varie iniziative, ci sarà infatti un omaggio a Philippe Daverio, recentemente scomparso e al quale era stato destinato il prossimo Chiara alla Carriera 2020. Il ricordo sarà al Teatro Sociale di Luino con l’architetto Mario Botta e il gallerista di arte contemporanea Jean Blanchaert.

Il festival accoglierà poi l’étoile della danza Carla Fracci, il regista di Varese Giacomo Campiotti (in Rai con “Braccialetti Rossi”) che parlerà del suo lavoro dedicato alla sindrome di Down. C’è poi un appuntamento quantomeno emblematico per la “Città Giardino”: quello col fito-biologo Stefano Mancuso, che ci farà scoprire “la vita segreta delle piante”.

Due gli eventi dedicati alla psicologia: Marco Crepaldi e i suoi “Hikikomori – i giovani che non escono di casa – intervistato dal giornalista di VareseNews, Michele Mancino – e Alberto Pellai e Barbara Tamborini per trattare di problematiche educative familiari.

Per lo sport avremo una serata con quattro grandi campioni delle discipline acquatiche: l’apneista Umberto Pellizzari e i paralimpici Simone Barlaam, Daniele Cassioli, Federico Morlacchi; ci sarà poi l’atteso appuntamento coi campioni della Grande Ignis tra cui Dino Meneghin, Ottorino Flaborea, Sandro Gamba, Marino Zanatta per parlare dei mitici anni d’oro del basket varesino. A presentare l’evento questa mattina è stato Aldo Ossola, ex cestista della Ignis.

Cuore del programma, domenica 18 ottobre, la Manifestazione Finale del XXXII Premio Chiara, dove conosceremo il vincitore tra Maria Attanasio, Ermanno Cavazzoni e Valerio Magrelli. Nell’occasione verrà inoltre premiato il migliore autore del Premio Chiara Giovani, che quest’anno ha avuto una straordinaria partecipazione con più di trecento racconti, e il vincitore del Premio Chiara Inediti, Gianni Gandini.

Da segnalare infine, sabato 7 novembre, la lezione del fotografo Francesco Jodice in Triennale Milano, accanto alla mostra dei finalisti del Premio Riccardo Prina, di cui una settimana dopo conosceremo il verdetto e che si terrà al Museo Maga di Gallarate.

Tutti gli incontri sono su prenotazione sul loro sito ufficiale.