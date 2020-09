Quando e perché si utilizzano le catene da neve

Le catene da neve costituiscono un accessorio indispensabile, e in molte zone obbligatorio, per viaggiare in auto durante i mesi più freddi, quando si verificano spesso nevicate e la strada tende a coprirsi di uno strato di ghiaccio.

Possono essere considerate una valida alternativa alle gomme da neve, tuttavia è importante conoscerne le caratteristiche e capire come montarle e quando usarle. In commercio si trovano diverse tipologie di catene: il sito CateneDaNeve.org offre una panoramica di quelle che sono le catene da neve disponibili sul mercato, al fine di orientare ognuno verso la scelta ideale.

Scegliere solo catene regolarmente omologate

Prima di tutto, è necessario accertarsi, prima di acquistarle, che le catene corrispondano a quanto previsto dal codice della strada, al fine di evitare sanzioni e altri problemi: per tale ragione si raccomanda di evitare quelle proposte ad un costo molto basso.

Inoltre è necessario verificare la compatibilità con il proprio autoveicolo: non tutte le catene si adattano ad ogni marca e modello di auto. Il suggerimento di base è quello di scegliere un prodotto proposto almeno ad un prezzo medio, considerando che si tratta di un investimento destinato a tutelare la propria sicurezza sulla strada.

Quando si montano e quando si usano le catene da neve

L’uso delle catene in molte regioni è obbligatorio, o meglio, si può dire che si obbligatorio averle sempre con sé, e montarle quando è realmente necessario. Con pochi centimetri di neve le catene infatti non solo sono inutili, ma producono un fastidioso rumore e rischiano di rovinare sia l’asfalto che la propria auto.

Diciamo che l’uso delle catene è indicato soprattutto quando sulla strada si è accumulata una consistente quantità di neve, quando la presenza di neve semisciolta e fango rende difficile la presa degli pneumatici sul terreno e quando la strada è coperta di ghiaccio.

Anzi, in questi ultimi due casi, le catene rappresentano l’unica soluzione per evitare problemi e sono da raccomandarsi anche in presenza di pneumatici invernali. Ovviamente, anche per chi non abita in zone in cui avvengono forti nevicate, recandosi in zone montane o soggette a questo tipo di clima è necessario montare le catene anche in presenza di pneumatici da neve.

Qualche regola da seguire per l’uso corretto delle catene

Prima di viaggiare con le catene, è importante tenere conto di alcune importanti regole di utilizzo. Prima di tutto, una volta montate, il limite di velocità da osservare è di 50 Km / h, indipendentemente dal tipo di strada. Nel momento in cui la situazione di rischio termina, è obbligatorio rimuovere le catene per non causare danni alla copertura di asfalto della strada.

Normalmente le catene si montano solo sulle ruote motrici, ad esclusione dei veicoli a trazione integrale, che necessitano la presenza delle catene su tutte le 4 ruote.

Montare le catene non è un’operazione particolarmente complicata, ma è bene considerare che non sono tutte uguali: nel caso di dubbi si consiglia di rivolgersi ad un meccanico o ad un gommista.