“Picchiato in piazza, perché nessuno ha aiutato mio nipote?”

Buongiorno, sono la zia dei ragazzo adolescente, bravo e di sani principi, che è stato aggredito da quattro ragazzini giovedì pomeriggio in centro a Varese nell’indifferenza più totale dei passanti.

È stato pestato a sangue, pugni e calci dappertutto, setto nasale rotto, ferite lacero contuse su tutto il corpo e segni indelebili nell’anima. Derubato, lasciato a terra dolorante fino a quando, trovando le forze, è riuscito a rialzarsi e a scappare rincorso da questi con un bastone.

Nessuno, e ripeto nessuno, è intervenuto per sedare la colluttazione e tanto meno avvisare le forze dell’ordine e i sanitari. Questo ragazzo poi si è ritrovato a camminare per strada in una maschera di sangue senza che, ripeto, nessuno, lo fermasse per chiedere se avesse bisogno di aiuto! Ma come è possibile tutto questo?!

Sono amareggiata e delusa da tanta violenza e indifferenza.

Mi rivolgo ai genitori di questi ragazzi ma anche a tutti i genitori in generale: state vicini ai vostri figli!

Siamo responsabili di quello che sono e abbiamo il dovere di crescerli nel rispetto di sé stessi e del prossimo. E voi ragazzi, ribellatevi alla violenza qualsiasi forma abbia!

Reagite a tutto questo… Che non succeda più!

A mio nipote dico di essere forte, che noi, la sua famiglia, lo sosterremo e proteggeremo sempre e comunque.

Zia Deborah