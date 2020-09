Sedicenne picchiato da quattro ragazzi in pieno centro a Varese

Picchiato da quattro ragazzi in centro, alle quattro e mezzo del pomeriggio, tra la gente di passaggio in Piazza San Vittore a Varese. E’ accaduto giovedì 24 settembre a un ragazzo di 16 anni, pestato selvaggiamente senza un’apparente ragione.

«Mio figlio stava camminando con un’amica – racconta la donna, della quale non faremo il nome, per ragioni di privacy e per tutelare il figlio che è minorenne – quando è stato avvicinato da quattro ragazzi molto giovani che hanno cominciato a provocarlo. Gli hanno chiesto perché non li avesse salutati, ma lui nemmeno li conosceva. Dopo qualche parola, di punto in bianco, uno di questi lo ha preso per il collo e lo ha gettato a terra, e sono partiti calci e pugni. Lo hanno picchiato dove capitava, sul corpo e in faccia: gli hanno spaccato il setto nasale. Poi gli hanno portato via il portafogli con dieci euro e poco altro. Lo hanno lasciato a terra, dolorante. Quando si è rialzato per riprendersi il portafogli vuoto, lo hanno inseguito con un bastone e lui a quel punto è riuscito a scappare».

Un momento di pura follia in pieno centro città: «La cosa che ci fa più male – dice ancora la mamma – è che tutto è avvenuto in mezzo ad adulti che hanno visto ma non hanno fatto niente. Niente, nemmeno una telefonata al 112. Mio figlio ha chiamato me: l’ho raggiunto e portato in ospedale dove è stato medicato. Poi siamo andati a fare denuncia. L’amarezza è davvero tanta, conclude la donna. Non dico che qualcuno avrebbe dovuto fermare il pestaggio, ma cosa costava chiedere l’intervento delle forze dell’ordine? Come si fa a guardare un ragazzino picchiato da quattro coetanei e non fare niente?». Saranno queste le ferite più difficili da guarire.