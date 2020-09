Pioggia e temperatura in calo, l’autunno si avvicina

L’autunno si avvicina a passi felpati. Dopo giorni di caldo estivo, da oggi, lunedì 21 settembre, le temperature subiranno un primo, abbastanza evidente, calo (nella foto di Davide Morello l’autunno a Villa Toeplitz)

Per oggi il Centro Geofisico Prealpino prevede tempo variabile, con nuvolosità più estesa al mattino sulla pianura e nel pomeriggio sui rilievi. Possibilità di brevi piogge o rovesci, localmente temporaleschi. Foschia. Massime intorno ai 25 gradi, minime 18 gradi.

Martedì 22 settembre, giorno dell’equinozio d’autunno, il clima sarà da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge e temporali. Rovesci localmente intensi lungo i rilievi. Leggero calo delle temperature: le minime saranno attorno ai 17 gradi. Il limite della neve sulle Alpi sarà verso 2800 m.

Mercoledì ancora molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge. Schiarite e via via asciutto nel pomeriggio. Anche le massime in calo: 19/22° gradi.